Per partecipare alle feste di matrimonio in zona bianca occorre esibire il green pass. Lo annuncia la Conferenza delle Regioni, precisando che "le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida" per cui, continua, "i partecipanti devono essere muniti di una delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9 del dl 52/2021 anche in zona bianca".