“La scienza ci ha consegnato degli strumenti vitali per combattere il Covid: le vaccinazioni, in primis, e strumenti come i tamponi per tracciare la circolazione del virus.

Da oggi l'Aifa ha dato il via all'impiego della terza dose del vaccino, così come ha fatto Israele, per rallentare sempre di più la diffusione del virus.

Ritengo sia molto grave che gli esponenti di Fdi e della Lega si oppongano al green pass e a questi strumenti. Atteggiamenti del genere ci portano solo dritti verso nuove chiusure”. Così, l'ex Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, a margine del convegno dal titolo "Essere donne: libere di (non) scegliere tra lavoro e famiglia", in corso alla festa dell'unità di Modena.