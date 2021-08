“Le proteste andate in scena contro il green pass sono veramente incomprensibili e fuori dalla realtà. In nome della libertà, una banda di no vax ha aggredito, insultato, minacciato tutti coloro che hanno aderito alla più grande vaccinazione di massa mai messa in campo, per proteggere se stessi e gli altri. È veramente assurdo che ci sia chi difende e protegge queste persone che, in barba alla scienza, pensano di avere la verità in tasca e di imporla agli altri con uno slogan di libertà. Peccato che i no green pass non abbiano ben chiaro né il concetto di libertà, né quello di convivenza pacifica con gli altri”. Così, in una nota, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. “È aberrante che ci siano ancora forze politiche contrarie al green pass, uno strumento fondamentale per fermare le varianti e per non richiudere più il Paese. Il nemico comune da abbattere è il Covid, che ha lasciato un segno profondo nelle nostre vite: basta polemiche, ognuno faccia la sua parte con coscienza e senza tentennamenti. Auspico inoltre che alla ripresa dei lavori il green pass sia reso obbligatorio anche in Parlamento, non possiamo permetterci di inviare messaggi schizofrenici al Paese”, ha concluso.