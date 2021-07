“Sono favorevole all’estensione dell’uso del greenpass. Il nostro obiettivo deve essere quello di ripartire, senza più chiusure, permettendo ai nostri ragazzi di andare a scuola, di fare sport e attività in sicurezza. Dobbiamo renderci conto che il virus ancora non è debellato e che bisogna fare uno sforzo collettivo per mettere da parte la reticenza nei confronti del vaccino. Giuste le parole del ministro Brunetta quando dice che non si possono invocare riaperture indiscriminate senza un richiamo alla responsabilità individuale che riverbera sulla salute collettiva. E’ necessario prendere una decisione in merito al green pass chiara. La prima fase della pandemia ci ha messo in ginocchio perché mal gestita. Ora c’è la grande sfida ed opportunità del Pnrr e non possiamo sbagliare i tempi o tornare in zona rossa. Il Governo prenda una decisione breve tempo”. Lo dichiara in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.