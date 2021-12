"Ho ricevuto ripetute minacce e lettere. Il problema principale di un governatore però è affrontare la pandemia nel migliore dei modi cercando di garantire la salute dei cittadini e di tenere aperte le attività economiche". Così Massimiliano Fedriga questa sera ospite di Cartabianca in onda su Rai3, a proposito delle minacce ricevute negli ultimi giorni. Per quanto riguarda il Green Pass il governatore del Friuli Venezia Giulia ha ribadito che grazie ad esso "c’è molta più libertà rispetto all’anno scorso". Poi sottolinea i meriti del vaccino: "La grande capacità del vaccino è quella di evitare l’intasamento degli ospedali". Quanto al tampone: "Il tampone non annulla il rischio, lo riduce"