"Il Green pass è uno strumento di ricatto di massa per imporre il vaccino. Dobbiamo risolvere il problema dell’obbligatorietà ma non ravvedo alcuna ragionevolezza in chi dal governo introduce strumenti surrettizi e non rafforza il trasporto pubblico locale o non migliora il sistema di aerazione nelle scuole così come invece ha fatto il Presidente della Regione Marche Acquaroli. Confesercenti ha stimato una perdita di 1,5 miliardi di euro per via del green pass: ancora una volta scarichiamo sull’economia reale le inadempienze del governo. Un film già visto un anno fa". Lo dice il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro, oggi a L’Aria che tira, su La7.