“Indebolire e minare la credibilità delle istituzioni in questo duro compito che ancora abbiamo davanti per sconfiggere la pandemia è un errore gigantesco al quale il Partito democratico non parteciperà mai”.

Così Elena Carnevali, capogruppo Pd in Commissione Affari Sociali, nella dichiarazione di voto al decreto sul super green pass.

“Estendere l'obbligo vaccinale, e non a sorteggio come qualcuno dell'opposizione ha insinuato, è una decisione che risponde al principio di gradualità: lo si è esteso soprattutto a coloro che, per condizioni di lavoro, vivono in un contesto , per esempio la scuola, dove più facile è essere esposti al rischio di infezione. Le vaccinazioni, e lo voglio ribadire con fermezza, proteggono dal rischio , non dall'impossibilità . Il principio – ha proseguito Carnevali- è sempre lo stesso: proteggere se stessi per proteggere anche gli altri , salute individuale e interesse collettivo che è quello scritto nell'articolo 32 della costituzione.

“Troppe volte – ha sottolineato la parlamentare dem - è stato declinato l'invito del presidente Mattarella a riconoscersi nell'unità del dovere civico e morale. E lo voglio ringraziare a nome del Partito democratico perchè, tra i tanti pregi del suo settennato, è stato tra i migliori testimonial dell’importanza dei vaccini, della valorizzazione della scienza e anche nei momenti più difficili e ardui non ha mai derogato e lasciato solo il paese.” Infine, Carnevali, ha ricordato l'appello recente della federazione italiana degli infermieri - FNOPI - rivolto a “tutti noi rappresentanti delle istituzioni . In questi due anni li abbiamo definiti con enfasi eroi . Eppure manca ancora il riconoscimento e la valorizzazione della formazione, di percorsi di carriera professionale ed economica.E poi, diciamolo ad alta voce, siamo tra i paesi che li paga di meno:1400 -1500 euro al mese per infermieri e personale del comparto che sostengono il Ssn, insieme alle altre professioni. Una situazione che va superata al più presto” così Elena Carnevali, capogruppo Pd commissione Affari Sociali