"Bene il governo a fare chiarezza in tempi brevi sull'App Io per il Green Pass. Sono state fornite tutte le garanzie sia sul pieno rispetto del Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) dei cittadini sia sulla qualità dei servizi offerti attraverso l'avvenuta implementazione dell'app da parte di PagoPA e l'aggiornamento che sarà disponibile tra poche ore sugli store. Bene inoltre l'introduzione di ulteriori strumenti come per esempio l’utilizzo di notifiche push a contenuto generico, ossia prive dell'indicazione dell’ente mittente o dell’oggetto. Salutiamo dunque con soddisfazione la positiva conclusione della questione per la quale il Garante della Privacy aveva giustamente rilevato criticità. La nostra moral suasion ha funzionato. La Lega è stata l'unica forza politica ad intervenire sollecitando un intervento risolutore con cui garantire semplicità e trasparenza, elementi fondamentali ed irrinunciabili per una vera transizione digitale".

Lo dichiara Massimiliano Capitanio, deputato Lega in Commissione Tlc e capogruppo in Vigilanza Rai.