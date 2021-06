"La Lega ha presentato una interrogazione alla Camera per fare chiarezza sullo stop del Garante della Privacy all'utilizzo dell'App Io per il green pass. L'idea di resuscitare l'app Immuni è assolutamente anacronistica se si considera che, al 14 giugno, solo lo 0,27% degli italiani risultati positivi al Covid l'aveva utilizzata per il tracciamento e che le valutazioni sugli store digitali sono drammaticamente insufficienti. Per una vera transizione digitale il Governo deve consolidare e rendere App IO il canale trasparente, semplice e unico di dialogo tra la pubblica amministrazione e i cittadini, come prevede la legge. In questo percorso il Garante per la Protezione dei dati sarà un utile alleato e la collaborazione con l'Autorità va resa più strutturata e fluida".

Lo dichiara Massimiliano Capitanio, deputato Lega in Commissione Tlc e capogruppo in Vigilanza Rai