“La primissima risposta all’introduzione del super green pass suggerisce che le misure messe in campo, e delle quali Forza Italia prima di altri ha indicato i contenuti, vanno nella giusta direzione”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Il combinato disposto tra vaccino e certificazioni rappresenta una ‘diga’ alle conseguenze più gravi della quarta ondata e, allo stesso tempo, consente di mantenere ampie quote di libertà e agibilità economica. L’obiettivo è insistere, quindi, in modo che il maggior numero possibile di indecisi si avvicini alla vaccinazione affinché il nostro Paese si avvicini finalmente all’uscita da questa terribile pandemia”, conclude.