Il settore dei trasporti è al centro di una protesta contro i green pass? “Non bisogna drammatizzare la situazione, vanno affrontate le paure che ci sono ma sicuramente bisogna contrastare in tutti i modi chi pensa di lucrare sul green pass, chi pensa di mandare un messaggio devastante", ossia "non fidarsi della scienza ma fare atti violenti per imporre il proprio punto di vista. Questo è intollerabile”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di 'Zapping', la viceministra delle Infrastrutture e presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, che oggi è intervenuta alla trasmissione condotta da Giancarlo Loquenzi. Tuttavia “la gran parte delle autorità di sistema portuali sono in condizione di governare questo processo”. A Rai Radio1 Bellanova ha proseguito: “non possiamo consegnarci a frange di estremismo, considero irresponsabile continuare ad alimentare un sentimento anti vaccino e anti green pass. Chi siede nel Cdm ha il dovere di sostenere la scelta fatta: il vaccino è lo strumento fondamentale per tornare alla normalità”.