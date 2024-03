"Forza Italia ha votato contro la direttiva Green, insieme ad altri partiti italiani. Questo significa non solo che non condividiamo la direttiva proposta ma che vogliamo difendere la peculiarità del nostro Paese, poiché la realtà italiana è diversa da quella di altri Paesi europei. Stiamo purtroppo replicando ciò che è stato fatto nel dibattito sull'auto elettrica quando abbiamo poi scoperto che la neutralità climatica poteva essere raggiunta anche in altre maniere.

Abbiamo compreso che la transizione voluta da questa direttiva potrebbe essere più complessa per paesi come l'Italia, che hanno una storia e un territorio diversi da quelli della Norvegia o della Danimarca; quindi pur essendo favorevoli alla transizione ecologica, crediamo che questa debba avvenire in tempi e modi possibili e non ideologici. Perciò Forza Italia non ha votato a favore della direttiva perché riteniamo che debba essere modificata per tener conto delle nostre specificità territoriali e storiche." Così Maurizio Casasco deputato di Forza Italia e responsabile nazionale del Dipartimento Economia del partito azzurro, A SkyTg24 Economia.