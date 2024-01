"Contro l'emergenza del granchio blu servono misure urgenti e straordinarie per affrontare la grave crisi in cui versa il settore della pesca e dell'acquacoltura. L'ho detto più volte negli scorsi mesi: questa emergenza è tutt'altro che alle spalle. In tutte le lagune del Delta del Po, infatti, assistiamo a una perdita di reddito pressoché totale per migliaia di imprese, con inevitabili e pesanti ricadute sull'indotto. Le quantità di vongole che arrivano sul mercato sono oggi un decimo di quelle pescate in tempi normali. Il rischio di fermare la produzione di vongole per i prossimi due anni è più che concreto e non possiamo permettercelo". Lo dice l'eurodeputata della Lega e capogruppo di Id in commissione Pesca al Parlamento europeo, Rosanna Conte.

"Servono misure immediate e straordinarie - continua l'europarlamentare veneta - Lo ripeto, come vado ribadendo da mesi: oltre al recente decreto per la commercializzazione *che auspichiamo aiuti anche a regolare il prezzo minimo di vendita*, è necessario prima di tutto un ddl ad hoc per permettere ai pescatori di pagare i mutui e le spese ordinarie. Non domani, oggi. E occorre anche mettere in campo azioni strutturali, perché il granchio blu purtroppo non scomparirà dai nostri mari. A questo proposito, sottolineo l'importanza del sostegno alla ricerca da parte della Regione Veneto. La scienza può e deve essere un'alleata per i nostri vongolari, come lo è stata in questi anni di battaglie che abbiamo condotto insieme a Bruxelles per ottenere le deroghe sulle taglie minime. Anche in Europa, quindi, il lavoro di confronto con il Commissario che ho iniziato anni fa deve continuare affinché l'UE stessa possa dare supporto", conclude Conte.