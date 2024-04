"Ieri Giorgia Meloni è tornata all’attacco della GPA. Lo ha fatto nella maniera più becera e ignobile, con le parole più offensive che potesse trovare: disumano. Senza porsi alcuna domanda sulle storie delle coppie che ricorrono alla Gestazione per altri, senza alcun rispetto per le donne, senza alcuna sensibilità per i bambini e le bambine. Perché nel loro disegno inquietante, questi bambini non sono esseri umani ma “prove” di un reato universale per arrestarne i genitori, alla faccia della loro retorica sulla famiglia e la natalità. Ovviamente, si riempiono la bocca di famiglia e natalità e poi tagliano i servizi, gli asili nido, i sostegni alle donne e ai nuclei familiari. Invece di regolamentare una pratica legale in altri paesi del mondo, preferiscono criminalizzare, arrestare e creare sofferenza alle persone. Come @Piu_Europa ci siamo opposti al reato universale qui in Italia e andremo in Europa a proporre che la Gpa venga legalizzata e regolamentata in tutta l’Ue".

Lo afferma su X il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.