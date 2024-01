"Nel corso di una lunghissima conferenza stampa, rispondendo a tutte le domande dei giornalisti, il Premier Giorgia Meloni ha tracciato un esaustivo bilancio dell'azione di governo del 2023 illustrando, contemporaneamente, con la grinta e la passione di sempre le linee guida per il 2024. Le opposizioni si rassegnino: continueremo a rispondere con i fatti alle loro critiche strumentali ed infondate". Lo dichiara, in una nota, la deputata Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Commissione Affari Sociali.

"Si proseguirà - solo per fare qualche esempio - con il taglio del cuneo fiscale, le agevolazioni e i sostegni fiscali per le famiglie più disagiate e numerose, il modello Caivano da esportare in altre zone franche della Nazione, il Piano Mattei contro l'immigrazione incontrollata. A questi ed altri provvedimenti, si aggiungeranno le riforme del premierato, della burocrazia e della giustizia, che sono già in cantiere per garantire maggiore stabilità alla nostra Italia. Ancora una volta, dunque, la Presidente Meloni ha dimostrato di avere le idee chiare sul futuro e soprattutto di essere una guida salda e autorevole, capace di guidare la Nazione in uno scenario economico, storico e geopolitico particolarmente difficile" conclude Vietri.