“Capisco la paura del Pd che vive solo per difendere un sistema di potere costruito negli anni, governando, ma senza mai vincere le elezioni. Si erano fatti addirittura una legge, la Bassanini, che legittimava cambi di vertici entro tre mesi dall’insediamento di un nuovo governo. Se oggi si lamentano è perché hanno paura che smotti il terreno sotto i loro piedi. Incapaci di difendere le istanze sociali e civili della nazione passano giornate intere a discutere se tenere le primarie online o in presenza. Del resto lo sport preferito della sinistra in questi ultimi anni è stato proprio l‘occupazione del potere, in tutte le salse, in ogni luogo. Ma adesso quella pacchia è finita. Chi perde le elezioni non può mantenere i propri uomini nella catena di comando. Gli italiani hanno dato, per la prima volta in tanti anni, un mandato chiarissimo su chi deve governare. E chi governa deve avere la possibilità di scegliere uomini competenti e di fiducia. È proprio quello che faremo. Senza chiedere permessi al Nazareno. Lo spoil system è elemento essenziale per l’attuazione del programma di governo”.

Lo dichiara Carolina Varchi, Capogruppo in Commissione Giustizia di Fratelli d’Italia alla Camera.