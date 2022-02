“La risposta di Draghi è stata ineccepibile. Le elezioni del 2023 devono essere affrontate dalle forze politiche che oggi sono imbrigliate in due coalizioni costrittive e contraddittorie. Per superarle serve una legge elettorale proporzionale. Uno schieramento riformatore deve avere l’Europa e il Pnrr come basi programmatiche. E non ha bisogno di un federatore ma di un bagno di realismo. Casomai è il paese che dopo le elezioni avrà drammaticamente bisogno di un governo di convergenza parlamentare guidato da una personalità indiscussa come Mario Draghi. Per questo la rielezione di Mattarella è una garanzia per il futuro dell’Italia”. È il commento all’Ansa di Bruno Tabacci, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, sulle parole del premier Draghi che si è detto indisponibile a scendere in campo per le elezioni 2023.