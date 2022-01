Domani è previsto un nuovo Cdm. Il governo si riunirà e sul tavolo vi sono varie ipotesi; possibile che venga introdotto l'obbligo della certificazione verde rafforzata per tutti i lavoratori. Nessun obbligo vaccinale, invece, mentre potrebbero modificarsi le regole per la didattica a distanza. Ma tra i governatori c'è chi, come Vincenzo De Luca in Campania, chiede di rinviare il rientro tra i banchi. Lo riporta Sky Tg24.