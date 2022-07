“La politica deve essere centrale. La situazione nazionale e internazionale richiede attenzione, la complessa fase economica ancor di più. Partendo da queste concrete istanze, i punti politici richiamati dal Movimento 5 Stelle sono nell’esclusiva interesse dei cittadini, degli imprenditori e delle classi sociali più deboli. Se la politica è centrale e non i personalismi, c’è tutto lo spazio per dialogare sui punti concreti che abbiamo messo al centro, partendo dal Superbonus, certificato da studi indipendenti come concreto volano economico che ha generato economia e risorse e posti di lavoro. Allora perché fermarlo invece di dialogare come migliorarlo tutto insieme? Ripeto che se la politica è centrale, significa che c’è dialogo ma non accettiamo imposizioni”.

Lo ha dichiarato Agostino Santillo, senatore del M5S, intervenuto alla congiunta del partito.