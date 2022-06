“No basta“, il governo di larghe intese “lo abbiamo fatto per superare la pandemia e quindi spero che il covid sia alle spalle, anche perché governare ogni giorno con il Pd e una sinistra, che passano il tempo ad insultare me e la Lega, non è facile. È stata un’esperienza doverosa perché uscire dal covid richiedeva lo sforzo di tutti ma è assolutamente irripetibile”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a 7Gold.