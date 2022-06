“Se lui avesse la volontà e la disponibilità ad andare avanti sarei favorevole senz'altro ad un governo Draghi bis”. Lo ha detto a Sky TG24, il sindaco di Milano Beppe Sala, ospite di ‘Buongiorno, parlando dell’ipotesi di un secondo governo a guida di Mario Draghi, anche dopo il voto Il campo largo al governo “non è l’ideale ma a volte bisogna fare di necessità virtù, questa volta ha funzionato bene grazie alla presenza di Draghi”, ha concluso.

“Penso di sì” che ci sia il rischio di tensioni sociali, “bisogna stare attenti perché il salario minimo riguarda alcuni comparti e quello che mi preoccupa è il fatto che l'inflazione reale sta attorno al 10% quindi se i salari non si muovono il problema c’è”. Lo ha detto a Sky TG24, il sindaco di Milano Beppe Sala, ospite di ‘Buongiorno, commentando l’accordo europeo sul salario minimo. “Bisogna stare molto attenti, è un fatto di consapevolezza - ha aggiunto -, bisogna lavorare sui salari e non è un fatto di generosità delle aziende. È il momento di metterci attorno a un tavolo e cercare di allentare le tensioni”.

“Quello delle baby gang è un allarme sociale e purtroppo lo è in tutta Italia e in tutto il mondo. Bisogna lavorare di più e non si può immaginare solo la repressione anche se il territorio va controllato eccome”. Lo ha detto a Sky TG24, il sindaco di Milano Beppe Sala, ospite di ‘Buongiorno’, a proposito del raduno con maxi rissa avvenuto sul lago di Garda. “Ci sono dei fattori sociali sottostanti a questi fenomeni. I giovani dobbiamo da un lato comprenderli dall’ altro aiutarli. Oggi vedo tanti giovani che si impegnano molto e hanno una grande aspettativa - ha concluso - e tanti che sembrano persi, dobbiamo sostenere i primi e cercare di aiutare i secondi".

“Quest’anno a Milano mancano i russi ma ci sono tanti coreani, anche fra gli espositori, il Salone alla fine, in un modo o nell’altro, trova la sua forma. L’assenza dei russi è un danno, ma relativo. Alcuni russi e ucraini arrivano comunque via Dubai. In questo momento, la loro assenza la stiamo sentendo abbastanza poco”. Lo ha detto a Sky TG24, il sindaco di Milano Beppe Sala ospite di ‘Buongiorno’, nel primo giorno della rassegna.