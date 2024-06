“Non può restare un minuto di più al suo posto, Paolo Signorelli, il portavoce del ministro Francesco Lollobrigida. La sua cultura e il suo modo di pensare sono stati sconfitti il 25 aprile di 79 anni fa. E non diteci che le frasi incriminate sono prese da una conversazione telefonica. In questo Paese non si può dire “i tifosi della Roma tutti ebrei, mortacci loro” e al suo interlocutore che parlava di “quell’ebreo di Gad Lerner” ha risposto “cosa ha detto quel porco?”. L’antisemitismo e il neofascismo non possono avere a che fare con la nostra Repubblica antifascista”.

Lo dichiara in una nota Sandro Ruotolo, responsabile informazione e cultura del Partito Democratico.