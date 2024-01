"Giorgia Meloni ha fatto propaganda ma ha detto bugie. Un leader politico che ha un ruolo istituzionale così importante non può fare l'ammiccamento sulla minaccia e non dire nulla. Se ti senti ricattata, devi andare dalla magistratura, non buttarla in caciara. Pozzolo? Deve dimettersi dal Parlamento per una questione etica e morale". Così Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale del Pd, ospite della trasmissione ‘Il Timone’ su Radio Giornale Radio.

“Meloni non può fare la strigliatina di orecchie ai suoi che non si rendono conto di stare al governo perché è lei che ha plasmato la classe dirigente del suo partito. Delmastro è quello che ha rivelato i segreti come sottosegretario alla giustizia, Lollobrigida ferma i treni e parla di sostituzione etnica, c'è il caso La Russa, Donzelli, Fazzolari, il viceministro che si mette il vestitino nazista. È una classe dirigente che ha plasmato lei e che non ha fatto ancora i conti con il passato, con il fascismo, con il razzismo. Meloni fa parte di questa storia, che è una storia di impresentabili", ha aggiunto Ruotolo.