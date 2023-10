"La presidente del Consiglio, da nessuno sollecitata, si è inoltrata in un ginepraio di contraddizioni con una commistione fra pubblico e privato da cui farebbe bene a uscire presto. Appena tre giorni dopo aver licenziato il suo compagno, ci comunica oggi che sente vicino a sé Papa Wojtyla. Chiarito che non sono personalmente una baciapile, credo che molti cattolici comincino a essere insofferenti verso l’uso strumentale della religione. Va bene una volta l’esibizione 'sono una donna, sono una madre, sono cristiana', ma ripetuta all’infinito in evidente contrasto con la realtà suona francamente ipocrita". Così Daniela Ruffino, parlamentare di Azione.

"Meloni ha festeggiato il suo primo anno di governo senza elencare uno solo dei traguardi raggiunti rispetto alle promesse elettorali. Il fallimento del governo sull’immigrazione, sugli accordi con la Tunisia, sul piano Mattei, sul coinvolgimento dell’Unione europea; il taglio del cuneo fiscale, sempre temporaneo e mai strutturale; ripristinate le accise che erano state tagliate da Mario Draghi, e quindi l’inflazione in Italia più alta che negli altri Paesi europei. I gargarismi sulla Nazione e sulla 'schiena dritta' non bastano più a coprire il nulla di fatto di un esecutivo confuso che semina confusione nel Paese", aggiunge.