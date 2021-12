Sulla corsa al Quirinale è “evidente come non sia automatico che una maggioranza così ampia che sostiene un governo in una situazione di emergenza riesca a esprimere anche il presidente della Repubblica. Certamente ci proveremo e speriamo nel consenso più ampio possibile ma non è una regola, è un auspicio su cui lavoriamo con grande impegno”. Lo dice Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, al Dubbio.

“Il governo è in carica e non vedo crisi all`orizzonte, quindi non mi pongo il problema di una quarta maggioranza di governo, che secondo me questa legislatura non potrebbe nemmeno reggere”, aggiunge il vicepresidente della Camera.