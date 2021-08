“Oggi alla Camera informativa urgente del ministro Cingolani sugli incendi che hanno colpito il nostro Paese in queste ultime settimane. Sardegna, Toscana, Sicilia, Abruzzo, Calabria divorate dalle fiamme:

ettari di boschi andati perduti, case in fiamme, interi comuni aggrediti dal fuoco, migliaia di persone in fuga: le immagini che abbiamo visto in questi giorni sono veramente devastanti. E dobbiamo essere veramente grati ai nostri vigili del fuoco, ai volontari, a tutto il sistema della Protezione civile che è intervenuto”. Così in un post su Facebook il vicepresidente della Camera Ettore Rosato (IV)

“Oggi siamo sicuramente più vulnerabili che in passato, ma va detto che spesso si tratta di incendi di origini dolosa. Dobbiamo lavorare sulla prevenzione con un’adeguata manutenzione e il monitoraggio del territorio, possibile - come ha ricordato il ministro Cingolani - anche grazie alle nuove tecnologie e ai progetti di sviluppo del Pnrr. E dobbiamo subito aiutare chi ha subito danni per poter rapidamente ripartire”. Così conclude Rosato