“Pomeriggio di presidenza in Aula alla Camera. Approviamo il decreto-legge, quello varato ad aprile dal governo, che prevede tra le altre cose anche l'obbligo vaccinale per il personale medico e sanitario”. Così in un post su FB il vicepresidente della Camera Ettore Rosato (IV).

“I vaccini servono, sono la prevenzione più efficace, lo stiamo vedendo dai dati che certificano il rallentamento della diffusione del virus in corrispondenza dell'aumento delle persone immunizzate - prosegue il presidente di Italia Viva -. I vaccini sono fondamentali perché proteggono noi ma soprattutto chi ci sta attorno: per questo i lavoratori più esposti, quelli che lavorano negli ospedali, nelle case di riposo, nelle RSA non possono trasformarsi in un veicolo di contagio per i loro pazienti, persone più vulnerabili e fragili. Combattiamo lo scetticismo, sconfessiamo chi sventola ancora bandiere contro la scienza, impegniamoci a raggiungere il 100% di vaccinati tra gli operatori sanitari partendo da chi ancora non ha risposto all'appello”.