"Fratoianni prima, su questo palco, ci ha imputato di aver fatto cadere scientificamente il governo Conte II per far nascere quello attuale. Ed ha ragione. Lo abbiamo fatto con assoluta lucidità, anche se per me è stato il mese più duro da quando faccio politica. E sono nelle istituzioni ormai dal 1987, quindi ne ho viste tante”.

Lo ha detto ieri sera il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato ospite della kermesse la Piazza di Affari Italiani.it

“Spiegare che per uscire dalla crisi pandemica si doveva aprire una crisi politica è stato complicato. Avevamo tutti i mezzi di informazione contro, compresi quelli che oggi dicono che Draghi è il massimo. Il precedente governo non aveva la stessa coesione di quello attuale e non si chiedeva mai di collaborare alle scelte".