“Draghi ha dato un nuovo passo qualitativo alla politica. Il suo silenzio è straordinario. Lo abbiamo visto anche nel caso Durigon, che si è risolto senza una sola parola da parte del Presidente del Consiglio". Lo ha detto ieri sera il presidente di Italia Viva Rosato intervistato dal direttore di Affari Italiani Angelo Maria Perrino durante la kermesse La Piazza.

“Sono del partito di chi pensa che Draghi sia un ottimo Premier e Mattarella un ottimo Presidente della Repubblica. Poi a gennaio ci penseremo", ha proseguito Rosato ha poi aggiunto “I risultati dell'elezione a Presidente della Repubblica sono insondabili. Oggi abbiamo altri temi sui quali mettere al lavoro Governo e Parlamento. Oltre all'emergenza sanitaria c'è quella economica".

"Non so come sarà l'evoluzione della pandemia, ma penso che si debba dare un'accelerazione sui vaccini. Personalmente sono favorevole alla vaccinazione obbligatoria: ognuno di noi ne ha 10 vaccini obbligatori già fatti, quindi metterei anche l'undicesimo".