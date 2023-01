"Parlare di assestamento presuppone una precedente fase di incertezza e confusione. Io penso invece che in soli tre mesi abbiamo fatto cose importanti, muovendo già i primi passi per realizzare quelle riforme che hanno rappresentato il muro portante del nostro programma di governo".

Così, oggi su Libero, la capogruppo al Senato di Forza Italia, Licia Ronzulli.

"In questi primi tre mesi, Forza Italia ha già dato prova di dare il suo decisivo contributo e di arricchire l’azione di governo. Ottenere l’aumento delle pensioni minime a 600 euro per gli ultra 75enni, la decontribuzione per le imprese delle assunzioni dei giovani, la proroga del superbonus al 110% fino al 31 dicembre, mi sembra una prova sufficiente del nostro ruolo decisivo e costruttivo" spiega Ronzulli.