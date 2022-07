"La scelta di Mariastella Gelmini è condivisibile. Non c'è nulla di moderato e nulla di liberale nel precipitare il Paese nella crisi in un momento storico come questo, non c'è nulla di moderato e di liberale nello sfregiare la reputazione internazionale dell'Italia, non c'è nulla di moderato e di liberale nel calpestare le istanze del mondo produttivo e del Paese che lavora".

Lo ha detto il senatore Gaetano Quagliariello, coordinatore nazionale di Italia al Centro.

"Oggi c'è una sola persona che può brindare a ragion veduta, e abita al Cremlino. Da questo momento si apre una pagina nuova: cara Mariastella, il futuro dei moderati e dei liberali italiani lo scriveremo noi, e lo scriveremo insieme" ha aggiunto.