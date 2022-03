"Da oggi sono pronto a non votare più la fiducia su qualunque provvedimento, perché l'atteggiamento del governo su una questione per me rilevante, cioè diventiamo interventisti, non è accettabile ed è la goccia che fa traboccare il vaso". Lo ha detto il presidente della commissione Esteri del Senato, Vito Petrocelli del Movimento 5 Stelle.