"“Immigrazione? Le regole possono partire solo da buoni sentimenti. Siamo circondati da guerre, ci sono milioni di persone senza cibo, ogni giorno 25mila bambini muoiono di fame. E l’Italia non è un Paese egoista”. Lo ha dichiarato a 'Cartabianca', su Rete 4, l'imprenditore Oscar Farinetti, che aggiunge: "Io temevo per la nostra immagine internazionale e invece credo che Giorgia Meloni non si sia mossa male, si è dimostrata atlantista e mi piace. Quella sugli extra-profitti delle banche è stata la mossa più di sinistra!".