“Le divisioni nella maggioranza di governo sono evidenti, anche se loro sono molto più bravi di noi a nasconderle e a ricomporle sotto una finta unità. Ma le divisioni ci sono e le abbiamo viste in aula già con il decreto rave, con forti tensioni tra Forza Italia e il resto della maggioranza”.

Così il deputato Pd Matteo Orfini, intervistato da Radio Immagina.

Per Orfini “ad ogni passaggio delicato si vedono le divisioni, poi la forza del potere li rimette insieme ma è del tutto evidente che queste fratture che iniziano ad emergere saranno sempre più ampie. Vedo – ha aggiunto Orfini- una grande sofferenza dentro Forza Italia, in quella parte più liberale che si trova schiacciata da un governo di questo tipo e vedo una competizione tra Salvini e Meloni su un fronte più sovranista e di destra e tutto questo produce continue indecisioni , ritardi e si fa davvero fatica a pensare come possano risolvere i problemi del paese”.

Commentando la campagna elettorale per le elezioni Regionali nel Lazio, Orfini ha aggiunto che “c’è un buon clima , diverso da quello delle elezioni politiche e c’è la consapevolezza della necessità di difendere con orgoglio i risultati raggiunti sotto la guida di Nicola Zingaretti, che aveva preso una regione travolta dagli scandali e dai debiti e con la sanità commissariata. Dopo 10 anni di governo, ora il Lazio – ha sottolineato Orfini- è una regione modello per la gestione del Covid e la sanità è diventata una eccellenza . Noi abbiamo bisogno e voglia – ha concluso- di difendere queste conquiste con orgoglio e di costruire il futuro attorno alla candidatura di Alessio D'Amato. Siamo fiduciosi e ce la giochiamo” .