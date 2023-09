“L’intervento di ieri di Mattarella richiama alla responsabilità, a una attenzione maggiore verso un problema, ma senza fare operazioni populiste inasprendo sanzioni o costruendo cose che durano poco tempo. C’è un grande problema di formazione reale e controlli su cui intervenire. Dobbiamo capire come fare a innalzare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Così Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati e portavoce di Forza Italia, interviene al programma “Settegiorni” di Rai Parlamento sulle morti sul lavoro e su altri argomenti che caratterizzano il dibattito politico.

Riguardo la violenza sulle donne l’esponente azzurro spiega: “La nostra priorità non è solo l’inasprimento delle pene ma prevenire il fenomeno partendo dalle scuole, insegnando la cultura del rispetto della donna. Recentemente, grazie all’impegno delle onorevoli Polidori e Bergamini, abbiamo presentato un ddl per utilizzare le nuove tecnologie per prevenire la violenza sulle donne”. Infine, sulla prossima manovra, Nevi conclude: “Dobbiamo farla a sostegno del potere di acquisto delle famiglie che sono in difficoltà a causa dell’impennata dell’inflazione. Forza Italia punta a confermare la diminuzione delle tasse sul lavoro e a stabilizzare l’aumento delle pensioni minime che già abbiamo ottenuto l’anno scorso”.