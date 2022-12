"Le piccole spese si possono pagare con contante o bancomat ma non mi è piaciuta questa idea di poter girare con 5000 euro in tasca. Questo inizio di governo sta andando in una direzione di lassismo, anche strizzare l'occhio ai no vax va in questa direzione". Così Letizia Moratti, candidata del Terzo polo alla regione Lombardia, parlando a In onda su la7 dei primi provvedimenti del governo.