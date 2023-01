“Riceviamo dal Partito Democratico l’ultima lezione di comicità. Stavolta sale in cattedra il collega Provenzano che crede di poter illuminarci su quali siano le priorità per l’Italia. Il Pd la smetta di giudicare l’operato del governo Meloni e torni piuttosto ad occuparsi dell’appassionante, per modo di dire, duello Bonaccini-Schlein”.

Lo dichiara il vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Manlio Messina.