"Non posso pensare che in un momento difficile come questo qualcuno voglia mettere a rischio il governo. Nei giorni scorsi i tre leader di Paesi fondatori della Ue, con un ruolo centrale svolto da Draghi, sono andati a Kiev anche per promuovere il protagonismo europeo nella ricerca del cessate il fuoco e del rilancio dei negoziati per una soluzione diplomatica del conflitto".

Lo ha affermato la capogruppo PD al Senato, Simona Malpezzi, oggi sul Corriere della Sera.

"Ascolteremo Draghi in Parlamento e sono certa che approveremo una risoluzione di maggioranza perché in questo momento dobbiamo dare l’idea di un Paese unito e credibile che sostiene la pace, ma per arrivarci serve che la Russia non prosegua nella sua aggressione e decida di sedersi al tavolo. Più compattezza dimostriamo, più possibile sarà il raggiungimento di questo obiettivo" ha aggiunto.

Poi, sul rischio scissione del Movimento sul voto di martedì al Senato, la dem chiarisce: "Il Movimento sta affrontando una fase complessa e noi siamo molto rispettosi del loro dibattito interno. Ma sono convinta che continueranno a lavorare con noi per la costruzione di un percorso condiviso per il raggiungimento, attraverso lo sviluppo dell’azione diplomatica, del cessate il fuoco e del rilancio dei negoziati. Una forza che dice di avere a cuore solo gli interessi del Paese non metterà a rischio la tenuta del governo e la credibilità internazionale del Paese".