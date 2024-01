"Che cortorcircuito per il povero Lollobrigida: la sera va al Tg1 per dirci quanto è bravo a mandare i pacchi di pasta nello spazio, la mattina seguente ci svegliamo con gli agricoltori che bloccano le autostrade per protesta. Ovviamente il governo tace, mette la testa sotto la sabbia e fa finta di non vedere cosa sta accadendo. Lollobrigida scenda dalla navicella, torni sulla terra, la smetta di sparare le sue balle spaziali e si occupi di questo intollerabile blocco". Così il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

"Dov'è il ministro dei trasporti Salvini? Perché non sgomberano gli agricoltori come fanno con Ultima Generazione? Perché Lollobrigida non condanna la protesta ma anzi abbassa la testa? Ancora una volta con il governo Meloni vincono le poche lobby che tengono in ostaggio la destra e perde tutto il resto dell'Italia, come le aziende dell'agroalimentare che hanno scritto all'Europa per chiedere di cancellare il folle provvedimento del governo italiano contro la carne coltivata, che danneggia l'economia italiana per la propaganda del governo", conclude Magi.