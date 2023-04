"La coalizione di centrodestra governa l'Italia, governa ormai la maggior parte delle Regioni, ed è evidente come una proposta di centro e moderata dia stabilità all'azione di governo. Noi con l'Italia ha questo scopo, per cui siamo aperti, lanceremo il 21 maggio l'appello a tutti coloro che vogliono ritornare a lavorare insieme nel centrodestra per dare un pilastro, abbiamo anche fatto la proposta di un Pdl 4.0 che rimetta insieme l'asse popolare che nel dialogo con i conservatori non solo andrà a governare l'Europa ma darà stabilità al governo nazionale. E anche in Regione Calabria possiamo tornare a essere un punto di riferimento stabile a supporto dell'azione del presidente Occhiuto". A dirlo è il presidente di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi, intervenendo a Gizzeria (Catanzaro) al coordinamento regionale del partito.