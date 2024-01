"Più di tre ore di conferenza stampa della Meloni ma su cosa ci aspetta a noi Italiani nel prossimo anno rimane un mistero. Glissa sui guai della sua maggioranza e sui suoi compagni di partito, fa la vaga anche sulle alleanze europee. Se la prende come sempre con la sinistra tanto per distrarre l'attenzione, e glissa sui veri temi sul tavolo: economia, crescita, export, sviluppo, pensioni e sanità. Rivendica una manovra di bilancio in deficit che come sappiamo non ha affrontato neanche uno dei nodi strutturali di questa fase.

Rimane scolpita la facilità con cui liquida Premierato ed Autonomia, rimanendo su slogan superficiali senza entrare in nessuno dei problemi che le riforme costituzionali provocheranno non da ultimo il colpo fatale al centro sud. d'altra parte è evidente come la sua comunicazione sia tutta proiettata sulla campagna elettorale a cui dà il via in questa conferenza provando a dettarne l'agenda. Ma l'agenda dell'Italia non è quella della propaganda per le Europee". Lo dichiara Beatrice Lorenzin, senatrice del Pd, in una nota.