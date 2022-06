“Registriamo l’irresponsabilità del governo Draghi che oggi, di fronte a una crisi economica, all’aumento dei prezzi, a una situazione drammatica per gli italiani, porta in aula la liberalizzazione della droga e la cittadinanza agli immigrati: queste sono le priorità della Maggioranza. Fratelli d’Italia chiede al Parlamento di discutere della realtà economica e rende corresponsabili tutti quelli che appoggiano un governo e una Maggioranza che si è data queste priorità. Chiediamo di cancellare dal calendario di questa Aula questi obbrobri, non è il tempo e il momento di parlare di argomenti che non siano le strategie e gli interessi degli italiani. Alle forze politiche che si sono battute con noi contro questi temi, chiediamo di evitare che, con la loro complicità, passino norme che violano i principi più importanti della nostra cultura”. Lo ha detto intervenendo in Aula il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida.