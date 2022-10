"Il governo appena nato è di destra-centro. Un esecutivo in discontinuità con quelli di Pd e M5S".

Lo afferma il neo Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, intervistato da Il Messaggero.

"La scelta dei ministri è stata sul merito e sulla qualità. È un governo politico - spiega. Se vogliamo un riequilibrio in Europa, è fondamentale approfondire i rapporti con la Francia. L'Italia nel '91 era quarta nel mondo, la Germania indietro - sottolinea. Se ora siamo il fanalino di coda in Europa, è perché gli altri hanno lavorato per rafforzare i loro Paesi, mentre noi abbiamo lavorato per rafforzare Francia e Germania".