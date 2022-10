"Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia e per questo importante incarico. Grazie anche alla grande squadra della Lega che mi sostiene sempre. Sono davvero molto onorata di poter lavorare per i cittadini in questo nuovo governo di altissimo livello e competenze. Ci attendono sfide complesse e al tempo stesso delicate da gestire, è indispensabile mettersi subito al lavoro e dare il massimo. Il momento storico e sociale che stiamo vivendo richiede un impegno concreto e in particolare le persone più fragili e le loro famiglie devono essere il vero fulcro delle azioni politiche del nuovo mandato istituzionale". Lo scrive su Facebook l'esponente leghista Alessandra Locatelli, che oggi giurerà come ministro della Disabilità.