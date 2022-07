"Io penso che oggi il nostro Paese abbia bisogno di stabilità, perché il nostro Paese ha bisogno soprattutto che ci sia un governo in grado di affrontare la più grande delle sfide: qual è? Il fatto che l'inflazione è diventata una sfida terribili per le nostre famiglie, per le nostre imprese, nell'aumento dei costi dell'energia. E la necessità di mettere mano, quindi interventi che riescano a calmare i costi dell'energia, ad abbassare l'inflazione e, l'intervento in autunno, significativo, che bisogna assolutamente fare per aumentare i salari: come? Attraverso la riduzione del cuneo fiscale e delle tasse sul lavoro. Questo complesso di interventi, sociali, secondo me fondamentali in un momento di grande sofferenza sociale del Paese, hanno bisogno di un governo forte, solido".

Così, a In Onda, su La7, il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta.

"Io spero e penso che domani ci sia un passo avanti nel chiarimento che ci sarà tra il Presidente del Consiglio e Giuseppe Conte - ha proseguito. Questa è una maggioranza difficile, per tutti. Lo è difficile per noi, lo è difficile per tutti i partiti, perché stiamo insieme in un modo un po' innaturale. Diciamo la verità: quando io penso che stiamo insieme alla Lega e la Lega dice le cose che ha detto oggi, ieri, ieri l'altro su uno dei provvedimenti per noi importante in questo momento, che è per esempio quello dello Ius Scholae e dice le nefandezze che ho ascoltato, penso che sia una fatica per tutti - ha aggiunto. So che il Movimento 5 Stelle ha dei punti sui quali chiede maggiore attenzione. Io sono perché tutti insieme cerchiamo di far sì che la fatica che tutti stiamo facendo, sia però utile per arrivare ad un risultato positivo".