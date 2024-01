Il governo italiano “sta dedicando una speciale attenzione all’Africa e come ministro delle Finanze vi assicuro che questa attenzione è già una realtà” su molti aspetti come “infrastrutture, reti energetiche, trasporti connettività digitale”. Lo ha dichiarato il Ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento al vertice Italia-Africa in corso al Senato.

Giorgetti ha ribadito l'importanza per l'Italia e per l'Africa di sviluppare un piano infrastrutturale chiaro e di lungo corso. Le infrastrutture restano “un ingrediente chiave per il successo dell’area di libero scambio africana”, ha affermato il Ministro dato che i Paesi sull’altra sponda del Mediterraneo “hanno un enorme potenziale e hanno bisogno di accedere al valore regionale e globale” e questo “richiede un nuovo modello di partnership”. Per la presidenza italiana del G7 lo sviluppo concreto del continente afriano “è la priorità assoluta”, ha concluso.