“Avevo inteso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dire in aula che ci deve essere differenza tra chi rispetta la legge e chi la viola. Invece le prime misure su medici e cittadini no vax stanno andando esattamente nella direzione opposta”.

Lo dichiara Silvia Fregolent, della presidenza del Gruppo di Azione - Italia Viva - Renew Europe, commentando le parole del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, che ha annunciato l’intenzione di

rinviare le multe per i non vaccinati e di impugnare la legge della regione Puglia per i medici.

“Il messaggio del governo è chiaro: i furbi vanno premiati, anche se possono creare danni alla collettività”, conclude.