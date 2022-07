“Draghi stanco? Mah, evidentemente quella di Berlusconi era una battuta per giustificare l'atteggiamento di un partito che ha fatto la sua scelta”. Lo dice all'Adnkronos Marco Fracassi, presidente di Confindustria Abruzzo, che poi, riguardo all'opportunità di questa scelta, ricorda: “Noi da sempre abbiamo voluto che Draghi continuasse la sua azione perché in questo momento una crisi di governo non era né auspicabile né preferibile". "Sarebbe stata meglio la continuità portando avanti le azioni già intraprese - sostiene - Stiamo aspettando il decreto Aiuti e altre iniziative per contrastare il rialzo dei costi energetici, l'inflazione, a cui si aggiunge adesso anche il costo del denaro. Tutte cose che non fanno certo del bene al sistema delle imprese e al Paese. Draghi mercoledì vedrà i sindacati, e questa è la prova della sua responsabilità, perché nonostante tutto porta avanti un'azione che è dovuta per la tenuta del sistema. Altre scelte sarebbero complicate da giustificarsi oltreché dannose”.