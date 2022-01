"L'obbligo di Green Pass rafforzato per i lavoratori e la vaccinazione obbligatoria per gli over 50 sono un passo avanti ma sarebbe stato a nostro parere più adeguato scegliere la vaccinazione obbligatoria per tutti i cittadini". E' il commento della senatrice e portavoce di Liberi e Uguali, Loredana De Petris, al nuovo decreto Covid varato ieri dal Consiglio dei ministri.