“Dovrà essere Draghi a decidere se e come intenda proseguire, ma sono certa che la sua altissima levatura istituzionale lo obbligherà a valutare i gravi rischi che corre il Paese in assenza di stabilità politica”, così in una intervista al Corriere del Trentino la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti.

«Quanto successo è grave. Non si può far mancare la fiducia a un governo di unità nazionale voluto espressamente dal Capo dello Stato. Draghi ha fatto bene a segnare un punto fermo, anche per obbligare tutti a una profonda riflessione. I Cinquestelle hanno negato la fiducia al governo per questioni del tutto futili, hanno prodotto soltanto danni all’Italia, con la cultura dell’insulto, con il populismo, con l’ideologia del no. Draghi non poteva fare altro che salire al Colle”, continua Conzatti.

«Io non sono pessimista perché Draghi ha una tale cultura internazionale che sa benissimo quale sia il rischio che corre non solo l’Italia ma anche l’Europa. Ci sono temi di portata storica, e non a caso tutte le categorie, le parti sociali, gli ordini professionali esprimono in coro una profondissima preoccupazione. Se si va subito a elezioni non c’è un governo che possa redigere la legge finanziaria, con la prospettiva di un esercizio provvisorio che sarebbe esplosivo per i conti pubblici: banalmente, chi acquisterebbe i nostri titoli di Stato in una situazione di tale instabilità?, domanda la senatrice renziana.

«Il posizionamento delle forze politiche sarà conseguente allo scontro geopolitico in atto, chi sta con l’Europa e chi no. Ma ci si distinguerà anche sui valori, patriarcato contro politiche paritarie, politiche che combattono le disuguaglianze attraverso il lavoro o attraverso l’assistenzialismo. Inflazione, crisi energetica: ci sarà chi propone soluzioni populiste e chi processi riformisti. Noi siamo riformisti, sappiamo dove stare. Aspettiamo però di capire cosa farà il Pd, che abbiamo visto in questi mesi lanciare Conte come fosse il leader dei riformisti quando invece è il re dei populisti. Noi in un campo largo con i 5 Stelle non ci staremo mai”, conclude

Conzatti.